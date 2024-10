Südkorea bestellt russischen Botschafter ein

Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnte am Montag vor dem Einsatz nordkoreanischer Truppen in der Ukraine. Sollte Nordkorea seine Soldaten in die Ukraine entsenden, um an der Seite Russlands zu kämpfen, würde dies den Konflikt eskalieren lassen, schrieb Rutte auf dem Kurznachrichtendienst X.