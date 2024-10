Videos sollen Kims Soldaten in Russland zeigen

NATO sieht keine Beweise für Präsenz

Die militärische US-Denkfabrik ISW (Institute for the Study of War) hatte kürzlich ebenfalls berichtet, dass mehrere tausend nordkoreanische Soldaten in Russland eingetroffen seien und auf ihren Einsatz in der Ukraine vorbereitet würden. NATO-Chef Mark Rutte erklärte indes, bisher gebe es keine Beweise für eine Präsenz nordkoreanischer Soldaten in Russland.