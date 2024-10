GAK: So reagiert der Coach, das sagt der Verein

Der GAK machte am Montag die Trennung von Gernot Messner offiziell. Die „Krone“ traf den nunmehrigen Ex-Coach der Rotjacken und bat ihn um ein Abschiedsinterview (im Video oben). Dazu: So begründet der Vorstand rund um Obmann Rene Ziesler die Entscheidung (Video in der Story).