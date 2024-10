Polizei fischte Alkolenker und Raser aus Verkehr

Polnischer Lenker „tankte“ zu viel

Bei Lenker- und Fahrzeugkontrollen am Nachmittag des 20. Oktober in Gries im Pinzgau hielten Polizisten einen polnischen Pkw-Lenker an. Ein bei dem 40-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief mit 1,9 Promille positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Sicherheitsleistung eingehoben und ein Sperrstock am Pkw angelegt.