Kult-Fahrgeschäft: Ex-Mitarbeiter packt aus

Das „Extasy" im Prater ist berühmt und auch berüchtigt. Es gilt als das schnellste Kopfüber-Karussell der Welt in dem Fliehkräfte von bis zu 4G wirken. Berüchtigt ist es, da es schon mehrere Vorfälle gab: 2020 löste sich ein Teil der Verkleidung einer Gondel, 2018 stürzt eine Elfjährige aus dem Fahrgeschäft, 2010 starb ein Mann, als er über die Absperrung sprang und von einer Gondel getroffen wurde (siehe unten). So die offizielle Version. Jahre später wandte sich Ex-Mitarbeiter Robert Pichler mit einer anderen Geschichte an die Medien: Der Mann soll aus der Gondel gefallen sein, als sich ein Bügel öffnete. Und auch bis heute soll es Sicherheitsprobleme beim „Extasy" geben.