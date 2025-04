Industriebetriebe wollen zurück zur Kurzarbeit

Kurzarbeit wieder großflächiger einführen

Menz fordert von der Politik dringend wieder einen einfacheren Zugang zur Kurzarbeit. So soll eine Beantragung für drei Monate relativ einfach möglich sein, damit sich Betriebe in Turbulenzen schnell über Wasser halten können. Zudem sollen die Zielvorgaben des AMS-Kriterienkatalogs sofort geändert werden. Die Kurzarbeit war während der Pandemie im absoluten Hoch, ist aber mittlerweile wieder großflächig vom Tisch. Das ist nicht überall so: In Deutschland nahmen dieses Instrument im vergangenen Herbst bereits 270.000 Personen in Anspruch, während es in Österreich weniger als 100 waren.