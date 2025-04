Anschläge in Deutschland: Doku deckt Brisantes auf

Vor Mannheim-Anschlag auffällige Suchanfragen aus Russland

So habe es offenbar Suchanfragen aus Russland nach einem „Terroranschlag in Mannheim“ bereits vier Tage vor dem Anschlag gegeben. Im Mai 2024 stach der in Afghanistan geborene Sulaiman A, mehrere Menschen mit einem Messer nieder, darunter einen Polizisten, der wenige Tage danach verstarb. Der Angreifer wurde dabei selbst von einem Beamten niedergeschossen.