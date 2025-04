Held von Aschaffenburg soll abgeschoben werden

Söder dankt für Zivilcourage

Odowaa war nicht nur Augenzeuge der grausamen Tat von Aschaffenburg im Jänner, bei jener ein zwei Jahre alter Junge und ein 41 Jahre alter Familienvater durch ein Messer getötet sowie ein kleines Mädchen und ein weiterer Mann schwer verletzt wurden. Er war auch einer der beiden Männer, die den Täter anschließend so lange verfolgten und im Blick hatten, bis die Polizei den Mann festnehmen konnte. Viel mediale Aufmerksamkeit erhielt der 30 Jahre alte Somalier dafür bislang nicht. Söder nennt den Einsatz in einem Brief ein „eindrückliches Beispiel für Zivilcourage“, der „Dank, Anerkennung und höchsten Respekt“ verdiene.