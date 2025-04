Tote bei schweren Unwettern in den USA

In der Stadt Frankfort (Kentucky) erreichte der Fluss Kentucky einen rekordverdächtigen Pegelstand von fast 15 Metern. Die Unwetter führten auch zu Stromausfällen. Am Montag waren rund 80.000 Haushalte ohne Elektrizität. Der Luftverkehr war ebenfalls beeinträchtigt – US-Medien meldeten am Sonntag Verspätungen und Flugausfälle.