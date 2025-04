Wildcard-Qualifikant holt ATP-Titel in Houston

US-Tennisprofi Jenson Brooksby hat seinen ersten ATP-Turniersieg mit einem Husarenstück geschafft. Nur per Wildcard in die Qualifikation von Houston gekommen, wehrte er da in der ersten Runde ebenso Matchbälle ab wie in der zweiten Hauptrunde gegen den drittgereihten Chilenen Alejandro Tabilo und im Halbfinale gegen Tommy Paul. Im Endspiel am Sonntag gab der 24-Jährige mit Frances Tiafoe einem weiteren Landsmann mit 6:4,6:2 das Nachsehen.