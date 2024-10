Airport-Mitarbeiter von Jet-Abgasstrahl verletzt

Einer Mitteilung des spanischen Verkehrsministeriums zufolge kam der Passagierjet am 24. August aus Düsseldorf in Palma an. Der Flieger parkte anschließend im zugewiesenen Slot. Aus unbekannten Gründen näherte sich der Koordinator des Bodentrupps einem der Motoren und bekam den Abgasstrahl ab. Zu dem Zeitpunkt waren noch 266 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder an Bord.