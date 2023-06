Texas: Flughafenarbeiter von Triebwerk eingesaugt

Die Maschine der US-Fluggesellschaft Delta sei am Freitagabend mit einem eingeschalteten Triebwerk zum Gate gerollt, als sich der Vorfall ereignete, teilte die US-Verkehrsbehörde am Sonntag (Ortszeit) auf Nachfrage mit. „Wir sind untröstlich und trauern über den Verlust eines Familienmitglieds der Luftfahrt in San Antonio“, zitierte der Sender CBS eine Stellungnahme von Delta.