Techniker von Triebwerk eingesaugt – tot!

Ähnlicher Vorfall in Amsterdam

Erst im Mai kam es zu einem ähnlichen Vorfall am Flughafen Amsterdam Schiphol. Auch dort geriet ein Flughafenmitarbeiter in den tödlichen Luftstrom. Die Ermittlungen damals ergaben, dass das Todesopfer freiwillig in das Triebwerk geklettert war, um Selbstmord zu begehen.