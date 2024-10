„Ein Bus ist auch nur ein großes Auto mit Reifen“

Sind Sie lieber am Tag oder in der Nacht unterwegs?

Mittlerweile fahre ich lieber am Tag. Aber nicht, weil ich mich fürchte, sondern wegen meines Biorhythmus. Schließlich bin ich mit 57 nicht mehr die Jüngste. Dienstende ist auf manchen Strecken erst um 2:15 Uhr. Die früheste Fahrt beginnt bei uns bereits um halb 4 Uhr morgens.