Zyklon wütet: Wassermassen donnern von Autobrücke

Mann klammerte sich an Verkehrsschilder

Bürgermeisterin Nicoletta Fabio ordnete für Freitag die Schließung aller Schulen an. In der Umgebung von Livorno überflutete der Sturm Keller, Straßen und Häuser. Ein Mann konnte gerade noch vor den Fluten gerettet werden, als er sich verzweifelt an Verkehrsschilder klammerte.