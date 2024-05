Unwetter überrollen Norditalien mit voller Wucht

„Phänomen dieses Ausmaßes nur einmal in 300 Jahren“

„Die Situation ist verheerend. In der letzten Nacht hatten wir drei Deichbrüche. Die Universität Padua hat bestätigt, dass es sich um unglaubliche Niederschläge handelt: 229 mm Wasser sind in nur sechs Stunden gefallen. Ein Phänomen dieses Ausmaßes kommt nur einmal in 300 Jahren vor“, sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, in einem Interview mit dem Radiosender Radio24. Er rief die Regierung in Rom auf, wegen der Wetterlage den Notstand in der Region Venetien auszurufen. Damit können Soforthilfen schneller locker gemacht werden.