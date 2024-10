Erneut Unwetter in Italien: Erste Überschwemmungen

Höchste Warnstufe an der Adriaküste

Auch in anderen Regionen an der Adriaküste wie etwa Venetien und Apulien kam es zu heftigen Niederschlägen – dort gilt eine erhöhte Warnstufe. In weiteren Regionen wie der Toskana, den Marken sowie dem Latium regnete es ebenfalls heftig. Wegen starker Niederschläge kam der Verkehr in der Hauptstadt Rom am Donnerstagabend zum Erliegen.