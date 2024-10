Zwölf Gemeinden für Klimaprojekte ausgezeichnet

Biomasse-Heizkraftwerk

Nenzing ist in diesem Jahr mit einem Auditergebnis von 72 Prozent die bestbewertete Gemeinde. Die Fernwärme Nenzing gilt als ein wichtiger Schritt in Richtung erneuerbarer Wärmeversorgung. Die Gemeindegebäude werden bereits vorwiegend mit Strom aus eigenen Wasserkraftwerken versorgt. Auch das Biomasse-Heizkraftwerk wurde in kürzester Planungs- und Bauzeit realisiert, um die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren fossilen Energieträgern in der Raumwärme zu reduzieren und durch regionale Biomasse zu ersetzen.