Mitgliedsstaaten fordern schnellere Abschiebungen

Im Vorfeld des Gipfels wollten mehrere Staaten – vor allem Polen – den Absatz zur Migration ganz aus dem Dokument streichen, und nur eine „substanzielle Diskussion“ führen. Nehammer sprach von einer „hohen Solidarität mit (Polens Premier, Anm.) Donald Tusk, von Seiten der Kommission und von Seiten der Mitgliedsstaaten“. Polen will mit einem neuen Gesetz das Recht auf Asyl für irreguläre Migranten an der Grenze zu Belarus vorübergehend aussetzen. „Das sind hybride Attacken von staatlichen Akteuren“, hieß es. Die EU-Kommission arbeite mit Polen an EU-konformen Lösungen, so Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Abschluss-Pressekonferenz.