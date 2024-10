Nehammer sieht Umbruch bei Migration in der EU

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die Ankündigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für striktere Gesetze zur Rückführung illegal Einreisender begrüßt. Der Brief von der Leyens enthalte zahlreiche Forderungen von ihm, sagte Nehammer am Mittwoch in Wien im Hauptausschuss des Parlaments vor dem EU-Gipfel. Vom Gipfel erwartet der Kanzler eine „substanzielle Diskussion“ zur Migration.