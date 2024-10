„Gaza kann sich nun aus Unterdrückung befreien“

Es gebe jetzt die Möglichkeit für einen „Tag danach“ im Gazastreifen ohne die Hamas an der Macht und für eine politische Lösung, die Israelis und Palästinensern gleichermaßen eine bessere Zukunft biete, hieß es in einer Erklärung von US-Präsident Joe Biden, der sich gerade auf dem Weg nach Deutschland befand. Der Tod Sinwars markiere „einen guten Tag für Israel, für die Vereinigten Staaten und für die Welt“, so Biden weiter. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte, nun bestehe „die Möglichkeit, den Krieg im Gazastreifen endlich zu beenden“. Und er müsse so enden, „dass Israel sicher ist, die Geiseln freigelassen werden und das Leiden im Gazastreifen ein Ende hat“.