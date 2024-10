Hamas wollte Israel in nur zwei Jahren „ausmerzen“

Es sei ein „heiliges Ziel“, schrieb Hamas-Führer Yahya Sinwar in einem Brief an den iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei, und die Hamas werde keine Minute und kein Geld verschwenden, bis dieses „heilige Ziel“ erreicht sei – die Zerstörung Israels. In seinem Brief bittet Sinwar den Iran um 500 Millionen Dollar sowie Waffenlieferungen und militärische Ausbildung, um zusätzlich 12.000 Kämpfer aufstellen zu können. Im Gegenzug versichert der Hamas-Führer Teheran: „Wir sind überzeugt, dass wir und ihr innerhalb von zwei Jahren – so Gott will – dieses monströse Gebilde ausmerzen werden.“ Gemeint ist Israel.