Hamas-Chef Sinwar ist „sehr wahrscheinlich“ tot

Ende September erste Berichte über Sinwars Tod

Sinwar gilt als Drahtzieher des Massakers am 7. Oktober 2023, Auslöser des Gaza-Kriegs und der regionalen Eskalation. Bereits Ende September war in Medienberichten der Verdacht geäußert worden, der 61-Jährige sei bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Dies wurde damals mit dem Umstand untermauert, dass er den Kontakt zu den bei den Waffenstillstandsverhandlungen anwesenden Hamas-Vertretern schon vor längerer Zeit abgebrochen habe. In der Vorwoche gab es dem Vernehmen nach allerdings ein „Lebenszeichen“ von Sinwar. Er soll Kontakt mit Vertretern aus Katar aufgenommen haben.