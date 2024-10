Secondhand – darum ist es kein Tabuthema mehr

Die Playstation surrt leise vor sich hin, das Bier wird in schöne Tulpen gegossen und in der Einfahrt wartet ein VW Golf auf die nächste Ausfahrt. Alle Gegenstände haben eines gemeinsam: Sie wurden auf unterschiedlichsten Secondhand-Märkten erworben. Die Auswahl an Einkaufsgelegenheiten für bereits verwendete Waren hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Neben Internetportalen wie Willhaben oder Vintage erfreuen sich Flohmärkte oder eigene Secondhand-Läden weiterhin großer Beliebtheit.