50 „Problembereiche“ und vier Risse auf der ISS

Lecks in der Nähe einer Luke

„Wir haben die Ernsthaftigkeit der Lecks mehrfach kommuniziert, auch als ich Anfang des Jahres in Russland war“, wird der stellvertretende Administrator Jim Free in einem Interview mit der „Washington Post“ zitiert. Da sich die Lecks in der Nähe einer Luke befinden, sei Roskosmos einer Bitte der NASA nachgekommen, die Luke so weit wie möglich zu schließen, so Free „Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt, der vorsieht, dass die Luke am Abend geschlossen wird.“