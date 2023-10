Russisches Modul „Nauka“ verliert Kühlmittel

Erst im Dezember war an einer russischen „Sojus“-Kapsel, die an der ISS angekoppelt war, Kühlmittel (siehe Bild oben) ausgetreten. Verursacht wurde das Leck möglicherweise durch den Einschlag eines Mikrometeoriten. Im August 2020 war an der ISS ein Luftleck aufgetreten. Sensoren im russischen Modul „Swesda“ hatten das Austreten der Luft in All registriert.