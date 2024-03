Russisches Modul von Raumstation ISS verliert Luft

Das Leck sei am hinteren Ende von „Swesda“ entdeckt worden - an der Stelle, an der üblicherweise die russischen „Progress“-Kapseln andocken, berichtete am Mittwoch der ISS-Programmmanager bei der US-Raumfahrtbehörde NASA, Joel Mantalbano, bei einer Pressekonferenz im Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida. „Die Teams beobachten das Geschehen. Wir arbeiten mit unseren russischen Kollegen an den nächsten Schritten.“