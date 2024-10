„Das hat intern auch für Kritik gesorgt“

In der zweitklassigen European League (die unter der Woche gespielt wird) wäre Krems gar nicht spielberechtigt, „weil uns eine zweite Tribüne fehlt.“ So viel zur Hallenmisere in der erfolgreichsten Mannschaftssportart in Österreich. Der European Cup, Nummer drei in der Wertigkeit, an dem 2024/25 auch die Fivers (gegen Olympiacos) und Westwien (gegen VIF Vestmannejaer/Isl) teilnehmen, „ist für unseren Verein Stand derzeit der vernünftige Bewerb!“ In der Vorsaison war im rot-weißen Duell mit Bregenz im Achtelfinale Schluss gewesen – die Vorarlberger verabschiedeten sich schließlich im Viertelfinale.