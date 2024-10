Austria will zwei Jahrzehnte Sieglosigkeit beenden

Viele Tore in den letzten Duellen

Selbst im erfolgreichen Bundesligajahr der Saison 2022/23 blieb man gegen die Innviertler, die am Ende der Saison abstiegen, sieglos. Spektakulär war dabei besonders die Doppel-Performance in der Qualifikationsrunde. In Ried gab es ein 4:4, bei dem Michael Cheukoua in der 93. Minute der Ausgleich für die Austria gelang. Beim Rückspiel eine Woche später in Lustenau führten die Hausherren bis zur 96. (!) Minute mit 2:1, ehe Diamandé mit einem Tausendguldenschuss zum 2:2 traf und damit die Sieglos-Serie der Austria verlängerte. Es war bis dato das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams.