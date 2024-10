Historisches Tor und eine Legende in der Kurve!

Man schrieb den 17. Mai 2007. Ein Tag, der in der langen Derby-Historie einen ganz besonderen Platz einnimmt. Damals ging das letzte Duell zwischen Sturm und GAK für lange Zeit in der Bundesliga über die Bühne. Das Duell der Stadtrivalen in Runde 35 war der vorletzte Akt einer Horror-Saison beider Vereine. Sturm hatte im Herbst 2006 Konkurs anmelden müssen, den GAK erwischte es wenige Monate später noch weitaus schlimmer: Konkurs, keine Lizenz – Abstieg in die Regionalliga nach dem Saisonende.