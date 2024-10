Kein Sölden-Ticket, aber ein neuer Kopfsponsor

Der 23-jährige Mellauer Noel Schwärzler carvte am Mittwochmorgen mit einer fulminanten Leistung zum Sieg in der ÖSV-internen Quali und sicherte sich damit seinen ersten Start beim Weltcup-Opening am 27. Oktober am Rettenbachferner hoch oberhalb von Sölden.

Auf den müssen Victoria Olivier und Angelina Salzgeber dagegen noch warten. In der Damen-Quali, zu der sieben Athletinnen angetreten waren, lagen am Ende Lisa Hörhager, Kathi Huber und Kathi Truppe voran