„Ja, ich zahle alles“: Aber Opfer sehen kein Geld

Rückkehr mit Vorsatz „zu stehlen“

Zwei Wochen nach der ersten Tat sei man im November 2023 nach Österreich zurückgekehrt, aber mit dem Vorsatz „stehlen zu gehen“, wie er gestand. In einer Nacht suchten sie in Kirchdorf und Enns in Summe drei Läden heim, wieder mit einem gestohlenen Auto aus Rammbock. „Die gesamte Beutesumme übersteigt 180.000 Euro“, berichtet die Staatsanwältin. Die Beute wurde in Rumänien verkauft, als Anteil bekam der Kriminaltourist 8200 Euro.