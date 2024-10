Renaturierung: Erstes Kleinod in Villach geschützt

Dem Schutz von Grünflächen nimmt sich in Villach ein neuer Verein an. Auf Initiative von Gerhard Leeb, Umweltpreisträger des Landes Kärnten und der Stadt, wurde der Verein „Naturerbe Villach“ gegründet, in dem sich namhafte Umweltschützer – wie Christina Pichler-Koban vom Institut für Ökologie, Klaus Kleinegger von der Umweltabteilung des Landes sowie Christian Salmhofer vom Klimabündnis Österreich – engagieren.