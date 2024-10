Wie „EVA“ für Krankenhäuser den Weg zeigt

Überfüllte Ambulanzen in den Krankenhäusern, lange Wartezeiten, nicht besetzte Arztsprengel. Die Entwicklung der Gesundheitssysteme in Kärnten lässt vielerorts zu wünschen übrig. Und eine tiefgreifende Reform, die einerseits die Kosten in den Griff bringen und andererseits ein hohes Niveau der Versorgung gewährleisten könnte, ist nicht in Sicht.