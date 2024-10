Musterprojekt strauchelt – runder Tisch ist nötig

Ökologisch und nachhaltig

Und dort, in Waidhofen an der Thaya, übernimmt man auch nachhaltige Öko-Aufgaben, etwa mit der Änderungsschneiderei oder indem man ein ganzes Schulzentrum „aufmöbelt“, wie ÖVP-Stadtrat Johann Böhm aus Groß Siegharts berichtet: „80 Prozent der alten Möbel wurden in Schuss gebracht. Das sind Stücke, die man heute in dieser Qualität gar nicht mehr kriegt und die nun wieder Jahrzehntelang halten!“