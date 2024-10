Fast tausend Euro mehr an Pflegegeld erkämpft

194 Stunden Betreuung pro Monat

Die verzweifelte Mutter wandte sich an die Arbeiterkammer in Linz. Laut dem medizinischen Gutachten, das im Laufe des Gerichtsverfahrens erstellt wurde, benötigt der junge Bub 194 Stunden Betreuung pro Monat. Damit fällt der Betroffene aber tatsächlich in die Pflegestufe 5 und diese erstritt die AK erfolgreich vor Gericht. Jetzt gibt es 1123,50 Euro im Monat.