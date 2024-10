Antrag für Handwerkerbonus wurde zum Hürdenlauf

Zum Hürdenlauf wurde für die 71-jährige Elfriede E. eine eigentlich recht banale Angelegenheit. Aber lassen wir sie selbst erzählen: „Im Juli habe ich für meinen beeinträchtigten Sohn, der in einer WG in Oberneukirchen wohnt, den Handwerkerbonus beantragt. Sein Zimmer ist neu renoviert worden. Ich bin drei Stunden am PC gesessen, um den Fragebogen auszufüllen und die Rechnungen einzuscannen. Mein Gatte hat mir dabei geholfen. Am 17. Juli hab ich die Antwort erhalten, dass unser Antrag nicht erledigt werden kann, weil mein Sohn als Patrick Sascha H. im zentralen Melderegister nicht gefunden wurde.“