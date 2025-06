Was den neuen Aquapark zum Sommerhit macht

Erweiterung des Linzer Freizeitangebots

„Mit dem neuen Aquapark am Pichlinger See wird unser städtisches Freizeitangebot um eine moderne, attraktive Komponente erweitert. Besonders für Kinder und Jugendliche entsteht hier ein Raum für Bewegung, Spaß und gemeinsame Erlebnisse in der Natur. Solche Investitionen in die Lebensqualität sind ein starkes Signal dafür, dass wir Linz konsequent weiterentwickeln“, so Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.