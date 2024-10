Haaland entschuldigte sich erst mit Verspätung

„Who the f*** is Haaland?“ Österreichs Fankurve ließ es sich nicht nehmen, Norwegens Superstar per Sprechchor zu verhöhnen. Es kommt nicht oft, eigentlich nie, vor, dass man den besten Stürmer der Welt derart ratlos erlebt. Immerhin: Der Stürmer von Manchester City entschuldigte sich nach dem 1:5 gegen das ÖFB-Team.