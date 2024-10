Österreich gegen Norwegen, LIVE ab 20.45 Uhr

Österreichs Fußball-Nationalteam bekommt es am Sonntag (20.45 Uhr) in Linz mit keinem Lieblingsgegner zu tun. Die ÖFB-Auswahl hat nur eine ihrer vergangenen sechs Partien gegen Norwegen gewonnen – vor vier Jahren in einem wegen Corona leeren Stadion in Oslo mit 2:1. Vor einem Monat setzte es ebendort vor vollen Rängen nach einem Tor von Stürmerstar Erling Haaland eine 1:2-Niederlage, durch die die Österreicher in der Nations League unter Druck geraten sind.