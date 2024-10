Haaland sprachlos, Kollege findet’s „demütigend“

NRK-Experte Kristoffer Lokberg, der bei Viking in Norwegen kickt, kritisierte Haalands Verhalten nach dem Debakel gegen das ÖFB-Team. „Es ist schade, dass er nicht aufgetaucht ist. In so einer Situation hätten wir gerne etwas von ihm gehört“, nahm er den Kapitän der Norweger in die Pflicht.