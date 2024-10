Norwegens „Demütigung für die Geschichtsbücher“

Eurosport: „Österreich fertigt Norwegen ab: Die österreichische Nationalmannschaft hat unter dem deutschen Trainer Ralf Rangnick gegen Norwegen im Rückspiel in Linz mit 5:1 (1:1) spektakulär Revanche für die 1:2-Niederlage in Norwegen genommen – und sich in der Gruppe B3 an die Spitze gesetzt. Dabei stahl Rekordnationalspieler Marko Arnautovic mit einem Doppelpack Erling Haaland die Show, der im Hinspiel für die Entscheidung gesorgt hatte.“