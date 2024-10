Wien versinkt in Paketflut: 540.000 Stück pro Tag

Jedes Jahr wird alleine in Wien die Fläche von Simmering in Paketen verschickt. Unglaubliche 540.000-mal pro Tag klingelt irgendwo in Wien ein Lieferant, gibt Pakete ab oder füllt zum Ärger der Kunden einen Abholschein aus. Und tatsächlich ist der Großteil der Wiener Packerlflut hausgemacht – der Anteil an Geschäftskunden ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben, während der Onlinehandel boomt. Das geht aus dem aktuellen, alle zwei Jahre erscheinenden Report für die Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) hervor.