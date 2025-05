„Wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind“

Auch Trainer Stephan Helm war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Nach dem Spielverlauf kann sich jeder vorstellen, dass wir enttäuscht sind und ich in viele enttäuschte Gesichter schauen muss. Die ersten zehn Minuten waren von uns verhalten, da hat man gemerkt, es geht um viel. Dann haben wir peu à peu den Druck erhöht und das 1:0 erzielt. In der zweiten Halbzeit hat mir das Auftreten besser gefallen, wir haben druckvoller gespielt. Aber wenn man nicht das zweite Tor macht, kann immer ein ‘lucky punch‘ passieren. Das ist dann geschehen“, so der 42-Jährige, der dennoch einiges Positives mitnehmen kann und optimistisch nach vorne blicken möchte. „Wir werden auch nach dem Spiel heute gestärkt hervorgehen. Für heute ist die Saison beendet, aber wir sind noch lange nicht dort, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Ich bin überzeugt, dass wir genau in die richtige Richtung marschieren.“