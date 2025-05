Raser versteckt Cabrio vor der Beschlagnahmung

Der BMW-Lenker gab Gas, als er in Vöcklabruck in eine Polizeikontrolle geriet, raste mitten in der Nacht mit Tempo 176 durch Attnang-Puchheim und konnte auf der Freilandstraße mit mehr als 200 km/h die Streife abhängen. Doch die Polizei hatte die Kennzeichen, die aber zu einem anderen Auto gehören.