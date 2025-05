Home Invasion: Grätzel lebt schon länger in Angst

Viel ist wahrlich nicht los an diesem Samstagvormittag an der Penzinger Ameisbachzeile. Die meisten Anrainer der grünen Einfamiliensiedlung, die in eine große Kleingartenanlage gebettet ist, genießen vermutlich die wärmenden Sonnenstrahlen anderswo, unternehmen Wochenendausflüge. Doch immer wieder stehen Bewohner in Kleingruppen zusammen, sprechen über den Überfall, der am Freitag die Gegend aus ihrer Beschaulichkeit und Ruhe gerissen hatte.