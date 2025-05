Österreichische Hoffnung taktiert fürs NBA-Ticket

„Einfach durch meine Heimat in Alt Erlaa zu gehen, meine Familie und Freunde wiederzusehen, das ist immer das Schönste für mich.“ Österreichs Basketball-College-Export Rashaan Mbemba genießt aktuell seinen Urlaub daheim, ist für knapp ein Monat auf Besuch. Und hat in den Staaten nicht alles vermisst. „Die Leute sind in meiner Abwesenheit nicht alle freundlicher geworden“, gibt der 21-Jährige lachend zu, dass der Wiener Grant nicht Teil des Heimwehs war.