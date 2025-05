Altbatterie-Container vor Möbelhaus in Flammen

Gleich vier Feuerwehren wurden am Samstagnachmittag mit dem Alarmstichwort „Wirtschaftsgebäudebrand“ nach Lieboch gerufen. Vor einem Möbelhaus war ein Metallfass mit alten Batterien in Brand geraten. Angrenzende Bereiche, etwa das Vordach des Gebäudes, waren bereits durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden.