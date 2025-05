Vorwürfe gegen Bayern fair? „Ist ihr gutes Recht“

„Das ist ihr gutes Recht“, sieht der ehemalige Bayern-Profi Harald Cerny kein Problem darin, dass die Münchner ihre Fühler auch heuer wieder in der eigenen Liga ausstrecken. „Es wäre fahrlässig, wenn sich Bayern nicht um die Personalien kümmern würde“, so der Ex-ÖFB-Teamspieler im „Krone“-Podcast „Legionär on air“.