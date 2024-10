Heidi & Leni Klum verführen wieder in sexy Dessous

Schon in den letzten Saisons sorgten Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni für Aufsehen, indem sie gemeinsam in wunderschöner Lingerie von Intimissimi vor der Kamera standen. Nach „the art of Italian opera“ und „the art of Italian christmas“ lautet das Motto der neuesten Kampagne „the art of Italian film“.